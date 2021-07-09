شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يمنح لاعبى سموحة راحة 6 أيام عقب تأجيل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة لاعبيه راحة لمدة 6 أيام عقب قرار اتحاد الكرة بتأجيل مواجهة بيراميدز بدور الـ 16 لكأس مصر التي كان مقررا إقامتها الأحد المقبل 11 يوليو الحالي إلى موعد يحدد فيما بعد.

وكان محمد فرج عامر رئيس النادى قد اجتمع باللاعبين لمدة 15 دقيقه فقط أعلن خلالها عن غضبه من تدهور نتائج الفريق بالهزيمه بثلاثيه أمام الإسماعيلى ورباعية من الأهلى على استاد الإسكندرية.

وحذر فرج عامر اللاعبين من استمرار سوء الأداء والابتعاد عن النتائج الايجابية وليس فقط الهزيمة وإنما عدم وجود الأداء الجماعى والذى كان يتميز به فريق سموحة، وطلب من الجهاز الفني تقديم تقرير مفصل بحاله اللاعبين والأسباب التى أدت إلى سوء الأداء والنتائج السلبيه في المرحلة الأخيرة.

ويلاقى فريق سموحة نظيرة إنبى ضمن مباريات الجولة الـ29 من بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم 7 من الشهر المقبل.