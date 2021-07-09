شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المصارعة الرومانية يستعد لأولمبياد طوكيو بمعسكر فى المجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخب المصارعة إلى المجر لإقامة معسكر خارجى فى إطار الاستعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 21 يوليو الجار، على أن يشارك به لاعبى منتخب الرومانية.

ويشارك بالمعسكر كل من عبد اللطيف منيع ومحمد إبراهيم وهيثم فهمى ومحمد مصطفى، ويرافقهم كل من أشرف حافظ مدربا ومحمد إبراهيم زقلط بينما يرأس البعثة هانى علام نائب رئيس الاتحاد.

وأعلن الاتحاد الدولى للمصارعة، موعد ومكان إقامة منافسات بطولة أفريقيا للكبار والناشئين والشباب، والتى كان مقرر إقامتها أبريل الماضى وتم تأجيلها.

وحدد الاتحاد الدولى للمصارعة الفترة من 19 الى 24 أكتوبر المقبل موعدا لإقامة البطولة على أن تقام بالمغرب.