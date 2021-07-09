شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجوم الكرة يرفعون شعار "اللى عنده ضحكة زى دية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجدية والتركيز من أكثر الملامح التي تجدها على أوجه لاعبي كرة القدم، والتي تعكس أيضاً مدى تقديرهم لناديهم وجماهيرهم، ولذلك قلما نشاهد صوراً لنجوم المستطيل الأخضر، في لحظات السعادة والمرح، إلا في حالات الانتصار بعد المباريات القوة أو التتويج بالبطولات ورفع الكؤوس.

محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب الفراعنة، التقطته عدسات الكاميرات خلال مرانه مع فريقه بعيداً عن أجواء المباريات المشدودة، ليظهر في حالة من الضحك والمرح مع زملائه، هذا بخلاف صوره خارج الملعب مع أصدقائه سواء من مصر أو خارجها التي تتضمن لقطات طريفة مثل ظهوره مع أحمد حجازي مدافع الفراعنة في إحدى الصور وفارق الطول الواضح بينهما، ليقوم حجازي بحمل صلاح على ظهره.

أما محمد مجدي قفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، فلا يجد وقتا داخل الملعب لإظهار بعد التعبيرات التي تعبر عن المرح والضحك والتي قد تأخذها الجماهير عليه، إلا أنه في المران مع زملائه يظهر بشخصيته الطبيعية التي تعكس الكثير من المرح و "الهزار" مع زملائه مثل أيمن أشرف أو علي معلول، وكذلك محمد الشناوي كابتن الأهلي والذي يحتفظ بملامحه الجادة والحازمة على الملعب باعتباره قائد الفريق، إلا أنه لا يستطيع منع ابتسامته مع الأهداف التي يسجلها زملاؤه وخلال رفعه للكؤوس.

وفي نادي الزمالك، هناك بعض اللاعبين عرفوا بسماتهم الشخصية القوية التي تظهر من خلال جديتهم على أرض الملعب، لكنهم خارج المستطيل الأخضر ظهروا بشخصية أخرى أكثر هدوءاً مثل طارق حامد لاعب وسط الزمالك.



احمد حسن



الشناوي



ايمن اشرف



بن شرقي



جنش



حازم امام (1)



حازم امام (2)



حسام غالي



رمضان صبحي (1)



رمضان صبحي (2)



شريف اكرامي



طارق حامد



قفشة وايمن اشرف



قفشة ومعلول



قفشة



متعب



محمد شريف (1)



محمد شريف (2)



محمد صلاح (1)



محمد صلاح (2)



محمد صلاح (3)



محمد صلاح (4)



مصطفى محمد وساسي



مؤمن زكريا (1)