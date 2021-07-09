شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف مداعبا صلاح محسن بعد هدفه فى المقاولون: كلنا لازم نضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل ثنائي النادي الأهلي، أيمن أشرف مدافع الفريق، وصلاح محسن مهاجم القلعة الحمراء، في وصلة هزار عبر موقع انستجرام، حيث نشر صلاح محسن صورة من احتفاله بهدفه في شباك المقاولون العرب خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس بمنافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

وكان أيمن أشرف قد توجه صوب صلاح محسن للاحتفال معه بهدف التقدم للأهلي على المقاولون، وأمسك بقميصه، لينشر صلاح محسن الصورة ويعلق: "يا أيمن عايز مني إيه ...اضغط مش أنا والله".

ليرد أيمن أشرف على زميله، قائلا: "كلنا لازم نضغط".

وكان رواد السوشيال ميديا قد تناولوا تعليمات محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لأيمن أشرف خلال المباريات بطريقة ساخرة، بعدما تكررت التعليمات في لقطات عديدة من كابتن الأهلي إلى مدافع الفريق، حيث ردد الشناوي أكثر من مرة "يا أيمن اضغط".



ايمن اشرف

ونجح فريق الأهلي في تحطيم "جدار" المقاولون العرب بالفوز عليه بثنائية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء، الخميس، باستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي صلاح محسن ومحمد شريف، ونجح المارد الأحمر في "تفتيت وتحطيم" جدار المقاولون العرب الذي تماسك ما يقرب من 78 دقيقة قبل أن ينهار أمام الهجوم الأحمر المتواصل .

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة جمعهم من 22 مباراة ،فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 29 نقطة ويبقي في المركز الرابع عشر.