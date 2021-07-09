شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يدعو إثيوبيا للاستجابة للحلول الدبلوماسية فى أزمة سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز الحالى والأهلى السابق على خطاب سامح شكري وزير الخارجية أمام مجلس الأمن، وكتب إكرامى عبر حسابه على تويتر:" ‏خطاب قوي من وزير الخارجيه سامح شكري امام مجلس الأمن، وأتصور أنها الخطوة الدبلوماسية الأخيرة من جانب مصر أمام المجتمع الدولي لمحاولة حل الأزمة والتي أتمنى أن تستجيب لها إثيوبيا تجنباً لمواجهة عسكرية لن تكون في صالحها على الإطلاق".

وفى جلسة مجلس الأمن التي انعقدت، أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر تلك الأُمة التي يتجاوز تعدادها أكثر من مائة مليون نسمة - تواجه تهديداً وجودياً، مشيرا إلى أن بناء كيان هائل على الشريان الذي يهب الحياة لشعب مصر؛ وارتفاع هذا الجدار الضخم من حديد وفولاذ بين ضفتي نهر عظيم وعريق، يلقي بظلاله الثقّال على مستقبل ومصير الشعب المصري، موضحا أنه مع كل حجر في البناء، يعلو سد النهضة الأثيوبي ويتسع خزانه ليُضيق على شريان الحياة لملايين الأبرياء الذين يعيشون من بعد هذا السد العملاق على مجرى نهر النيل.

فى سياق منفصل، واصل فريق بيراميدز نتائجه المهزوزة وتعادل إيجابيا بهدفين لمثليهما أمام الإنتاج الحربى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على ستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل للإنتاج الحربى مصطفى البدرى في الدقيقة 9 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى في الدقيقة 70 بينما سجل دودو الجباس هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 30 ثم تعادل للفريق السماوى الفلسطيني محمود وادى في الدقيقة 83.

بهذه النتيجة يستمر الإنتاج الحربى فى احتلال المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة جمعها من 27 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 50 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 13 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة .