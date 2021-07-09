شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يبحث عن تسويق والتر بواليا فى الخليج قبل الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبذل مسئولو النادي الأهلي محاولات مكثفة من أجل تسويق الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر في أحد الدوريات الخليجية بنهاية الموسم الحالي بعد خروج اللاعب تماما من الحسابات الفنية للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، وعدم الاعتماد عليه في المباريات الأخيرة، بل وخروجه من قوائم المباريات في بعض الأحيان.
ويحاول مسئولو النادي الأهلي إعارة بواليا لتعويض فارق السعر الذي تم دفعه للجونة نظير التعاقد معه والبالغ قيمته 2 مليون دولار، عن طريق الإعارة بنية البيع نظير دفع مبلغ مالي قيمة الإعارة ومبلغ مالي آخر حال رغبة النادي الذي سيلعب له في شرائه بشكل نهائي، حيث ترغب الإدارة الحمراء في تفادي إهدار ثمن الصفقة بعد فشل اللاعب في إثبات نفسه بالأهلي.
من جهته أكد بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق، للجنة التخطيط بالأهلى أن بواليا خرج بشكل كامل من حساباته الفنية بعد حصوله على عدد كبير من الفرص، إلا أنه لم ينجح فى استغلالها ليتم تجميده على دكة البدلاء فى ظل التألق الكبير لمحمد شريف مهاجم الفريق الأساسى بالفترة الحالية.
ونجح الأهلى فى التعاقد مع كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم المعار لإنبى ليصبح أول صفقات الفريق الصيفية، فى الوقت الذى من المنتظر أن تكون الصفقة الثانية للاعب أجنبى وسيكون على حساب والتر بواليا، فى ظل دخول الإدارة الحمراء فى مفاوضات مع أكثر من لاعب أجنبى تمهيداً للتعاقد مع أحدهم، منهم الأوروجويانى سيرينو مهاجم صن داونز وسفيان رحيمى جناح الرجاء المغربى وعدد آخر من اللاعبين المعروضين على لجنة التخطيط بالنادى.