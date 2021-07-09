شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يبحث عن تسويق والتر بواليا فى الخليج قبل الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل مسئولو النادي الأهلي محاولات مكثفة من أجل تسويق الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر في أحد الدوريات الخليجية بنهاية الموسم الحالي بعد خروج اللاعب تماما من الحسابات الفنية للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، وعدم الاعتماد عليه في المباريات الأخيرة، بل وخروجه من قوائم المباريات في بعض الأحيان.

ويحاول مسئولو النادي الأهلي إعارة بواليا لتعويض فارق السعر الذي تم دفعه للجونة نظير التعاقد معه والبالغ قيمته 2 مليون دولار، عن طريق الإعارة بنية البيع نظير دفع مبلغ مالي قيمة الإعارة ومبلغ مالي آخر حال رغبة النادي الذي سيلعب له في شرائه بشكل نهائي، حيث ترغب الإدارة الحمراء في تفادي إهدار ثمن الصفقة بعد فشل اللاعب في إثبات نفسه بالأهلي.