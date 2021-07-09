شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه "قيصر الإسماعيلى" يحتفل بعيد ميلاد ست الحبايب برسالة مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل حسنى عبد ربه نجم النادى الاسماعيلى ومنتخب مصر الاسبق بعيد ميلاد والدته عبر فيس بوك حيث نشر صورته معها، وعلق قائلا :"ربنا يخليكي ليا وما يحرمني منك وكل سنة وانتِ دائما بخير وصحة يا ست الكل عقبال كل لحظة وانتي دائما راضية عني.. فاللهم أرزق أمي وأبي الفردوس الأعلى وإجعلني بارا بوالدي.. كل سنة وانتِ أغلي حاجة عندي يا أمي ".

وفى وقت سابق، أكد حسنى عبد ربه، أن الدراويش يسير على الطريق الصحيح بتواجد إيهاب جلال كمدير فني للفريق، لكن الأهم أن لا يتدخل أحد فى اختصاص الآخر.

وأضاف عبد ربه، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إن الإسماعيلي ناد كبير وله اسمه وتاريخه، قائلا: "مهما ظهرت أندية جديدة ومهما صرفت فلوس سيظل الإسماعيلي هو الضلع الثالث فى الكرة المصرية بعد القطبين الأهلي والزمالك".

وقال قيصر الدراويش، إن النادي الأهلي قدم بطولة كبيرة فى دورى الأبطال، وهو الأقرب للتتويج ونتمنى تتويجه بالنجمة العاشرة فى أفريقيا.

وعن محمد الشناوي، حارس مرمى الاهلي، قال عبد ربه: "الشناوى أفضل حارس فى مصر، والهجوم عليه يرجع إلى حب الناس له".



حسنى عبد ربه