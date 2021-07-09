شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يخمد نيران الفتنة مع محمد شريف: مستقبل هجوم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد مجدى أفشة، صانع العاب النادى الأهلي رسالة لصناع الفتنة عبر حسابه على انستجرام فيما يتعلق بعلاقته بزميله محمد شريف، وكتب أفشة عبر ستورى انستجرام: "الحمد لله على الفوز، توقيت مهم للغاية ووقت صعب، إن شاء الله الأهلى قد الرهان ومحمد شريف لاعب رائع ومستقبل هجوم مصر، بإذن الله يكون هداف الدوري وهداف مصر، رهان كبير عليه وعلى كل المهاجمين بالفريق نعدى بيهم إن شاء الله التحدى الكبير، مبروك".

وكانت بعض التقارير قد أشارت لشعور مجدى أفشة بالضيق من زميله محمد شريف الذى رفض تمرير الكرة له مفضلا تسجيل هدف بداعى أن وضعية أفشة كانت أفضل قبل أن يختار الأخير الخروج للإشادة بزميله وإخماد أى فتنة قد تصنع مستقبلا فى هذا الشأن، وحقق الأهلي فوزاً هاماً على المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ومحمد شريف فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

يبدأ فريق الأهلي التحضير لمباراته القادمة ضد مصر المقاصة والمقرر لها الخامسة عصر الاحد المقبل على استاد السويس الجديد فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في ختام المباريات المحلية التي سيخوضها المارد الأحمر قبل فتح صفحة التحضير لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم 17 يوليو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية باعتبارها البروفة الأخيرة قبل خوض النهائي الإفريقي.

ويبحث الجهاز الفني للأهلي دراسة المنافس جيدا خاصة في مباراته الأخيرة ضد وادي دجلة باعتبارها المواجهة الوحيدة التي خاضها الفريق الفيومي تحت قيادة محمد عبد الجليل المدير الفني للفريق الفيومي والذي تولى المهمة بعد استقالة محمد عظيمة من تدريب المقاصة، قبل غلق الصفحة من أجل التحضير لنهائي إفريقيا والسفر إلى المغرب يوم الثلاثاء المقبل عبر طائرة خاصة ضمن برنامج الاستعداد القوي للنهائي القاري.