شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يغلق معسكر المنتخب الأولمبى اليوم.. وانضمام رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب، غلق معسكر الفريق بداية من اليوم الجمعة بعدما كان المعسكر مفتوحا أمس وأول أمس، حفاظا على تركيز اللاعبين في التدريبات وأجواء البطولة، ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو الجارى ثم الأرجنتين يوم 25 وأستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن ينتظم في التدريبات اليوم، جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في الأولمبياد، حيث ينضم اليوم رمضان صبحى لاعب بيراميدز بعد مشاركته أمام الانتاج الحربى أمس فى الدورى ، بينما سيتأجل انضمام لاعبى الأهلى الستة وهم محمد الشناوى وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق وصلاح محسن.

واختار شوقى غريب 22 لاعبا للأولمبياد هم ، في حراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد، والدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر، والهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.