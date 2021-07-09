أبو الدهب: طلب "التفويت" وراء رحيلي عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف محمود أبو الدهب، لاعب الزمالك والأهلي السابق، كواليس رحيله عن الزمالك في بداية التسعينات وتحديدا في الموسم الذي تُوج به الإسماعيلي ببطولة الدوري المصري موسم 1990-1991 بعد مباراة فاصلة أمام الأهلي.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "تين": "عندما كنت ناشئا في الزمالك كنا سنواجه المصري في بورسعيد وأخي الأكبر مصطفى يلعب هناك، وإذا حقق الزمالك الفوز في تلك المباراة سيحصد لقب الدوري".

وأضاف: "طلب مني أحد أفراد الجهاز الفني في الزمالك التحدث مع أخي قبل المباراة بأن يلعب المصري دون خشونة أو (يسيب الماتش)، لأن الزمالك يحتاج المباراة للفوز بالدوري".

وتابع: "عندما تحدثت مع مصطفى كان رده بأن أمكث في منزله ببورسعيد، حيث قال لي إن جماهير بورسعيد تتهمه قبل المباراة بأسبوع بأنه سيساهم في تفويتها".

وأكمل: "أخي أحرز هدفا وفاز المصري على الزمالك بنتيجة 2-0، واحتفل بهذا الهدف كأنه حصل على كأس العالم".

وواصل: "تبخرت آمال الزمالك في حصد لقب الدوري بعد فوز المصري، وأقيمت مباراة فاصلة بين الإسماعيلي والأهلي في المحلة لتحديد بطل الدوري، ونجح الإسماعيلي في إحراز اللقب بثنائية نظيفة".

وأتم محمود أبو الدهب قائلا: "كان هذا الموقف سبب رحيلي عن الزمالك، وخصموا مني ثمن تذكرة السوبرجيت".