الامارات | الشارقة يوضح حقيقة الاستغناء عن البرازيلي ماركوس ميلوني

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شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يوضح حقيقة الاستغناء عن البرازيلي ماركوس ميلوني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شركة الشارقة لكرة القدم تمكسها بلاعب الفريق البرازيلي ماركوس ميلوني " 21 سنة" واستمراره مع النادي كونه مرتبط بعقد حتى نهاية الموسم المقبل، نافية ة كل ما يتداول حول مفاوضات الأندية الأخرى معه أو الرغبة في الاستغناء عن خدماته.
وقال نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر " توتير" اللاعب مرتبط بعقد ساري مع الملك حتى نهاية الموسم المقبل، وأنه ضمن خطط الجهاز الفني للفريق".
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