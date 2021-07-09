شكرا لقرائتكم خبر عن "شابات" الطائرة أمام إيطاليا فى بطولة العالم تحت 20 سنة ببلجيكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم الجمعة، منتخب شابات الكرة الطائرة بقيادة أحمد فتحى نظيره الإيطالى فى إطار أولى لقاءاته ببطولة العالم تحت 20 سنة المقامة فى بلجيكا و هولندا، وتضم مجموعة مصر منتخبات " إيطاليا و بيلاروسيا و بولندا "، حيث إنضم المنتخب البولندى إلى مجموعة الفراعنة بدلا من روسيا .
ووصلت بعثة منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة إلى بلجيكا أول أمس الأربعاء، حيث ترأس البعثة نادية رشوان عضو مجلس اللجنة المؤقتة لإتحاد الطائرة .
وأعلن أحمد فتحى المدير الفنى للمنتخب قائمة اللاعبات فى البطولة و التى تضم كلا من :
1- مى محمود فؤاد
2- أيه النادى
3- فريدة الحناوى
4- مريم ثابت
5- لوجين ياسر
6- أيات ياسين
7- نور إيهاب
8- ندى مرجان
9- سلمى يوسف
10- سابين حسن
11- ملك البحيرى
12- فرح العايدى
فيما أسفرت قرعة كأس العالم للناشئات تحت 18 عاما للكرة الطائرة، عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الثانية مع إيطاليا وتركيا والدومنيكان وبيرو في البطولة التي تستضيفها المكسيك 20-29 سبتمبر المقبل.