شكرا لقرائتكم خبر عن "شابات" الطائرة أمام إيطاليا فى بطولة العالم تحت 20 سنة ببلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم الجمعة، منتخب شابات الكرة الطائرة بقيادة أحمد فتحى نظيره الإيطالى فى إطار أولى لقاءاته ببطولة العالم تحت 20 سنة المقامة فى بلجيكا و هولندا، وتضم مجموعة مصر منتخبات " إيطاليا و بيلاروسيا و بولندا "، حيث إنضم المنتخب البولندى إلى مجموعة الفراعنة بدلا من روسيا .

ووصلت بعثة منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة إلى بلجيكا أول أمس الأربعاء، حيث ترأس البعثة نادية رشوان عضو مجلس اللجنة المؤقتة لإتحاد الطائرة .

وأعلن أحمد فتحى المدير الفنى للمنتخب قائمة اللاعبات فى البطولة و التى تضم كلا من :

1- مى محمود فؤاد

2- أيه النادى

3- فريدة الحناوى

4- مريم ثابت

5- لوجين ياسر

6- أيات ياسين

7- نور إيهاب

8- ندى مرجان

9- سلمى يوسف

10- سابين حسن

11- ملك البحيرى

12- فرح العايدى

فيما أسفرت قرعة كأس العالم للناشئات تحت 18 عاما للكرة الطائرة، عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الثانية مع إيطاليا وتركيا والدومنيكان وبيرو في البطولة التي تستضيفها المكسيك 20-29 سبتمبر المقبل.