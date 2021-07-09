شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يطوى صفحة الأهلى استعداداً لمباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، صفحة المباراة الماضية أمام الأهلي، والتي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات 26 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي أقيمت على استاد بتروسبورت.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم 16 يوليو الجاري، في لقاء الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت المقاولون وبيراميدز قد انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لذئاب الجبل، حيث عانى المقاولون في بداية الموسم من تراجع ملحوظ في النتائج بسبب الغيابات التي ضربت صفوف الفريق بسبب كورونا.

واعتمد نادي المقاولون العرب، التشكيل الجديد للأجهزة الفنية لفرق قطاع الناشئين بقلعة ذئاب الجبل، استعداداً للموسم الجديد 2021/2022، حيث جاء تشكيل الأجهزة الفنية كالتالي:

ـ فريق 20 سنة مواليد 2001: عبد العزيز مصطفى زيزو مدير فني

ـ فريق 19 سنة مواليد 2002: محمود العارف إمام مدير فني

ـ فريق 18 سنة مواليد 2003: محمد عبد العزيز زيزو مدير فني

ـ فريق 17 سنة مواليد 2004: محمود حسن الشيمي مدير فني

ـ فريق 16 سنة مواليد 2005: أحمد سعيد سالم مدير فني

ـ فريق 15 سنة مواليد 2006: مجدي مصطفى محمد مدير فني

ـ فريق 14 سنة مواليد 2007: سامح محمد يوسف مدير فني