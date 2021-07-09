تبا لكم.. نيمار يهاجم جماهير البرازيل بسبب ميسي قبل نهائي كوبا أمريكا

الشارقة - اميمة ياسر -

علق نيمار نجم منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، على اتجاه بعض الجماهير البرازيلية لتشجيع الأرجنتين في نهائي مسابقة كوبا أمريكا، الذي سيجمع بين المنتخبين فجر يوم الأحد المقبل، على ستاد ماراكانا الشهير في مدينة ريو دي جانيرو، وذلك دعماً لقائد كتيبة التانجو ليونيل ميسي، زميله السابق في صفوف فريق برشلونة الإسباني، الذي لم يتوج بهذا اللقب من قبل.

وكتب نيمار رسالة عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: «أنا برازيلي ولدي الكثير من الفخر والحب بسبب ذلك، كان حلمي دائماً أن أكون بالمنتخب البرازيلي وأن أسمع الجماهير تغني بالنشيد الوطني، لم ولن أدعم أبداً غير البرازيل بأي منافسة أو رياضة أو مسابقة أو عرض أزياء حتى».

وأضاف نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي: «أي برازيلي أو صاحب جذور برازيلية، يفعل عكس هذا، حسناً أنا أحترمك ولكن تباً لك».

ومن المقرر أن يصطدم المنتخب البرازيلي المستضيف بغريمه اللدود المنتخب الأرجنتيني في نهائي بطولة أمريكا نسخة 2021، في الثانية صباح يوم الأحد المقبل.

وكان منتخب البرازيل قد تأهل للمباراة النهائية، بعدما تجاوز عقبة ضيفه بيرو بهدف دون رد، سجله لوكاس باكيتا من صناعة نيمار.

وعلى الجانب الآخر، خطف منتخب الأرجنتين بطاقة التأهل للمباراة النهائية بصعوبة، على حساب منافسه منتخب كولومبيا بركلات الترجيح.