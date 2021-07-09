موسيماني يكشف تفاصيل اصابة الشناوي أمام المقاولون

الشارقة - اميمة ياسر -

أبدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، رضاه التام عن الانتصار الذي حققه فريقه، مساء يوم الخميس، على فريق المقاولون العرب بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب بترو سبورت، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من النسخة الحالية لبطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري 2020-2021.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة فريقه أمام المقاولون العرب، بالجولة الـ26 من النسخة الحالية لبطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري 2020-2021: «سجلنا هدفين وحققنا ما نريد من تلك المباراة».

وعن ضيق ملعب بتروسبورت علق: «لا أعرف أبعاد الملعب والمقاولون كان يلعب بـ7 مدافعين طيلة أحداث تلك المواجهة، لا يمكنني تقليل قوة الفريق لأننا نرغب في الفوز أيضا».

وعن حقيقة وجود مشادة بين محمد الشناوي ومعلول، أجاب قائلًا: «لم أشاهد أي مشادة بين معلول والشناوي على الإطلاق».

وعن حقيقة تعرض الشناوي للإصابة، رد قائلًا: «أنا غير قادر على نفي إصابة الشناوي هو بالفعل مصاب، لكن الشناوي لم يكن جاهزًا للمشاركة بنسبة 100%، لكنني استشرت الجهاز الطبي وأكد لي أن إصابته لا تمنعه من المشاركة في مباراة المقاولون، ولو كنت أعلم أن المقاولون سوف يدافع بهذا الكم الكبير من اللاعبين لاتخذت قرارًا بإشراك مصطفى شوبير بدلًا منه».