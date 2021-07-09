سيد عبد الحفيظ عقب الفوز امام المقاولون : نمتلك الافضيلة بالدورى..وهدفنا العاشرة فى افريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - سيد عبد الحفيظ : لا يهمنا الشعور بالإرهاق .. الأهم دائما هو تحقيق الانتصار

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفريقه بعد التغلب على المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة المؤجلة من الجولة 26 في الدوري الممتاز.

وقال "عبد الحفيظ" خلال تصريحات لقناة الاهلي : في الدوري سنقابل مباريات مثل مواجهة المقاولون، لكننا نلعب حتى اللحظة الأخيرة، وبطولة الدوري من الممكن أن تحسم في النهاية.

وأضاف :"لا يهم الشعور بالإرهاق أو الظروف المحيطة، المهم أن تفوز، وبطولة الدوري تحسم بهذه الطريقة، لا يهمنا من سنواجه أو أين، الأهم دائماً هو حصد النقاط الثلاث".

وأختتم "عبد الحفيظ" حديثه قائلا : لدينا الأفضلية في الدوري ونأمل في الحفاظ عليها حتى النهاية، يوم السبت سنسافر إلى السويس لمواجهة المقاصة، وبعد ذلك نبدأ الاستعداد للنهائي الإفريقي، من أجل العودة باللقب العاشر من المغرب.

بهذا الفوز يرفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة من 22 مباراة في الدوري بالمركز الثاني، مُقابل 61 نقطة للزمالك من 27 مباراة، لتظل أفضلية التقدم مع الأهلي، حيث يمكنه الانفراد بالصدارة بفارق نقطتين لو فاز بالمؤجلات.