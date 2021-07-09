شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس الاكتفاء بكريم فؤاد محلياً فى الصيف مع عودة المعارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادي الأهلي الاكتفاء بصفقة كريم فؤاد لاعب النجوم والمعار حاليا إلى إنبي، ليكون الصفقة المحلية الوحيدة للنسور الحمر خلال الميركاتو الصيفي القادم بعد الانتهاء من حسم الصفقة والاتفاق على المقابل المالي الذي سيحصل عليه نادي النجوم، مع عودة عدد من اللاعبين المعارين خارج الأهلي لتدعيم صفوفه من اللاعبين المحليين في الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يعود للأهلي الثلاثي المعار عمار حمدي وأحمد عبد القادر وأحمد ياسر ريان والمعارين لأندية الاتحاد السكندري وسموحة وسيراميكا بخلاف صفقة كريم فؤاد، بعدما استقر الرأي داخل القلعة الحمراء على استعادة الثلاثي المعار وقيدهم في قائمة الأهلي بالموسم المقبل في ظل حاجة الجهاز الفني لجهودهم في الموسم المقبل.

ويخطط مسئولو الأهلي للاكتفاء بالرباعي فؤاد وعمار وعبد القادر وريان ليكونوا بقائمة اللاعبين المحليين في الموسم الجديد، مع بحث إمكانية ضم إبراهيم عادل لاعب بيراميدز إذا ما أتيحت الفرصة للتعاقد مع جناح الفريق السماوي، بخلاف التخطيط لضم صفقة أجنبية جديدة على حساب أحد اللاعبين المقيدين في الموسم الحالي.