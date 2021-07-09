شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاصة يكشف استعدادات فريقه لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسلام عادل "دونجا" مدرب المقاصة عن استعدادات فريقه لمواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل على استاد السويس بالمباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر الدوري المصري، وذلك قبل الحصول على راحة بسبب توقف الدوري لظروف مشاركة المنتخب االأولمبي في أولمبياد طوكيو.

وقال دونجا إن فريقه يستعد بشكل طبيعي ولا توجد استعدادات خاصة بشأن التحضير لمواجهة الأهلي ، حيث يتدرب الفريق الفيومي يوميا على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي في حضور جميع اللاعبين.

وأضاف مدرب المقاصة أن فريقه سيسافر إلى السويس غداً السبت للمبيت بأحد فنادقها قبل مواجهة الأهلي الأحد، مشيرا إلى أن الجهاز الفني اكتفى بخوض معسكر ليلة واحدة فقط ولا نية لدخول معسكر طويل قبل المباراة.

ولفت دونجا إلى أن المقاصة استعاد جهود باولن فوافي بعد انتهاء إيقافه في مباراة وادي دجلة الماضية لحصوله على الإنذار الثالث، وكذلك استعادة أسامة العزب بعد تعافيه من الإصابة في الكتف، لتصبح صفوف الفريق الفيومي مكتملة قبل موقعة الأحد ضد الأهلي.