شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يغلق صفحة المقاولون ويستعد للمقاصة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلي التحضير لمباراته القادمة ضد مصر المقاصة والمقرر لها الخامسة عصر الاحد المقبل على استاد السويس الجديد فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في ختام المباريات المحلية التي سيخوضها المارد الأحمر قبل فتح صفحة التحضير لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم 17 يوليو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية باعتبارها البروفة الأخيرة قبل خوض النهائي الإفريقي.

ويبحث الجهاز الفني للأهلي دراسة المنافس جيدا خاصة في مباراته الأخيرة ضد وادي دجلة باعتبارها المواجهة الوحيدة التي خاضها الفريق الفيومي تحت قيادة محمد عبد الجليل المدير الفني للفريق الفيومي والذي تولى المهمة بعد استقالة محمد عظيمة من تدريب المقاصة، قبل غلق الصفحة من أجل التحضير لنهائي إفريقيا والسفر إلى المغرب يوم الثلاثاء المقبل عبر طائرة خاصة ضمن برنامج الاستعداد القوي للنهائي القاري.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة عن المباريات التى يخوضها النادى الأهلى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى الستة (محمد الشناوى وأكرم توفيق وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر)بسبب مشاركة الفراعنة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق خلال الشهر الجارى وهى كالتالى :الأهلى والبنك الأهلى يوم 22 يوليو، الأهلى والإنتاج الحربى يوم 25 يوليو، والأهلى وأسوان يوم 29 يوليو .

وإذا تأهل المنتخب الأولمبى لربع النهائى الذى يقام يوم 31 يوليو الجارى، ثم إلى نصف النهائى يوم 3 أغسطس يخوض الأهلى لقاء وادى دجلة يوم 2 أغسطس بدون لاعبى المنتخب الأولمبى ، أما إذا تأهل المنتخب للنهائى أو لم يتأهل سيخوض وقتها مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع يوم 6 أغسطس، وبالتالى يخوض المارد الأحمر لقاء سيراميكا يوم 5 أغسطس بدون لاعبى المنتخب الأولمبى، أما إذا تأهل المنتخب الأولمبى للنهائى يوم 8 أغسطس فيلتقى الأهلى مع الإسماعيلى يوم 9 أغسطس بدون لاعبى المنتخب لصعوبة عودتهم ولحاقهم بالمباراة.