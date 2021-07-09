شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يستعين بالناشئين لتجهيز "خليفة" كريم فؤاد فى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى على الاعتماد على اللاعبين الشباب من قطاع الناشئين في الفترة المقبلة، ومنحهم أكبر فرصة للمشاركة في المباريات لتعويض رحيل كريم فؤاد الذى تنتهى إعارته أخر الموسم .

وأكد طولان لمسئولى إنبى أنه سيولى اهتماما كبيرا لقطاع الناشئين في الفترة المقبلة لاكتشاف المواهب وتصعيدها للفريق الأول، بما يتوافق مع سياسة الفريق البترولى التي تعتمد على الاستثمار في المواهب وبيعها للأندية بمبالغ كبيرة.

وقام طولان بتطبيق سياسة الاعتماد على المواهب، بإشراك 7 ناشئين في مباراة بيراميدز الأخيرة لأول مرة منذ إنشاء النادي ومشاركته في الدوري الممتاز في موسم 2003 – 2004، وهم زياد كمال ومحمد شريف حتحوت ومصطفى شكشك وأحمد يوسف ومحمد توكل وعبد الرحمن عماد ومصطفى دويدار.

وتعادل أنبي مع بيراميدز 1 – 1 في المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث افتتح التسجيل لإنبي محمد شريف حتحوت فى الدقيقة 31 قبل أن يتعادل لبيراميدز دودو الجباس في الدقيقة 38.

بهذه النتيجة احتل بيراميدز المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما خاض 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه 29 ولايزال لديه أربع مباريات مؤجلة.

بينما صعد إنبى إلى المركز الخامس برصيد 38 نقطة من 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.