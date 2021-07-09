شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب رجال الطائرة أمام أذربيجان اليوم فى دورة بولندا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم الجمعة منتخب رجال الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى محمد اللقانى نظيره أذربيجان، فى إطار أولى لقاءاته ببطولة بولندا الدولية الودية التى يشارك فيها الفراعنة استعدادا لبطولة أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر غدا السبت مع النرويج فى ثانى لقاءاته قبل مواجهة بولندا الأحد. وتوجه فجر أمس الخميس منتخب رجال الكرة الطائرة الأول إلى النمسا للترانزيت، قبل التوجه لبولندا للمشاركة فى هذه الدورة استعدادا لبطولة أفريقيا المقرر أن تقام خلال شهرى أغسطس أو سبتمبر المقبلين.

واستعد منتخب الطائرة إلى بطولة بولندا لخوض معسكر مغلق فى القاهرة يضم 18 لاعبا قبل تقليل العدد إلى 14 لاعبا للمشاركة فى البطولة.

تضم البعثة كلا من :

أولا: الجهاز الفني والطبي والإداري

1- محمد المهدي رئيس البعثة.

2- محمد اللقاني مديرا فنيا.

3- محمد بخيت مدربا عاما.

4-هاني سمير محللا تقنيا.

5- إيهاب طنطاوي - علاج طبيعي.

6- هاني فكري مديرا إداريا.



ثانيا: اللاعبون ثانيا: اللاعبون

1-أحمد فتحي.

2- أشرف اللقاني.

3- هشام يسري.

4- أحمد القطب.

5- عبد الرحمن سعودي.

6- محمد عبد المحسن.

7- محمد مجدي الجون.

8- محمد علي المهدي.

9- عبد الحليم عبو.

10- أحمد سعيد.

11- مصطفي محمد دبشة.

12- أحمد محمد ضياء.

13- محمد مصطفي لعبة.

14- محمد رضا عبد المجيد.

15 - أحمد عزمي.