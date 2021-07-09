شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول جلسة فنية لجهاز بيبو فى أسوان استعداداً لمباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد بيبو المدير الفني الجديد لفريق أسوان، جلسة مع أعضاء الجهاز الفنى للفريق، أحمد مارادونا المدرب العام، وحمادة السيد المدرب، أحمد كمال مدرب حراس المرمى، وعصام عمر مخطط الأحمال، وذلك لمناقشة وضع برنامج الإعداد للفريق خلال المرحلة المقبلة حتى موعد أول مباراة رسمية بالدوري طبقا لجدول لجنة المسابقات أمام الأهلى، والتي تقام يوم 29 يوليو الجاري.

وبحث الجهاز الفني لأسوان كل الخيارات المطروحة لاختيار ملعب أسوان للمباريات المتبقية بالدورى الممتاز، حيث يسعى لخلق الحوافز والدوافع للاعبين بما يمكنهم من الأداء بأقصى طاقة لتحقيق طموح البقاء بالممتاز.

ويعكف الجهاز الفنى لأسوان، على دراسة المباريات الأخيرة للفريق للوقوف على تصحيح أخطاء اللاعبين الفردية والجماعية.

وأعلن مجلس إدارة أسوان برئاسة أحمد سليمان تشكيل الجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بعد مشاورات واجتماعات عديدة استمرت عدة أيام ضمت مجلس الإدارة ولجنة الكرة بالنادى لدراسة الموقف كاملا بما يحقق مصلحة الفريق مستقبلا، وتم الإتفاق على إختيار وتكليف أحمد مصطفى بيبو ليكون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول خلال المرحلة القادمة.