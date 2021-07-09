شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يستقر على عودة أحمد ياسر لتشكيلة البنك الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلى على مشاركة أحمد ياسر لاعب الفريق في التشكيلة الأساسية للمباراة المقبلة أمام الاهلى في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويعد أحمد ياسر من أفضل لاعبى الفريق خلال هذا الموسم، حيث تمكن من صناعة عدة أهداف والمشاركة في 16 لقاء واحراز هدفين .

ويسعى خالد جلال في أستغلال الحالة المعنوية الجيدة للاعبى الفريق وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاهلى في المباراة القادمة لبطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيرة الاهلى ضمن مباريات المؤجلة من الجولة الـ25 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث تقام يوم 22 من الشهر الجارى على استاد السلام .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة عقب الفوز في 5 مباريات و الخساراة 11 و التعادل 10 مباريات .