طواف فرنسا: الالماني بوليت يحرز المرحلة الثانية عشرة

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





نيم (فرنسا) : احرز الالماني نيلز بوليت المركز الاول في المرحلة الثانية عشرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية الخميس في نيم والتي امتدت على مسافة 195,4 كلم، في حين احتفظ السلوفيني تاداي بوغاتشار بالقميص الاصفر علماً أنه انهى المرحلة متخلفاً بفارق حوالي ربع ساعة عن الفائز.

وتقدم بوليت بفارق 31 ثانية على الاسباني ايمانول أرفيتي، في حين جاء الاسترالي هاري سويني ثالثاً.

وقال بوليت بعد اجتياز خط النهاية "مباشرة بعد الانطلاق هبت رياح قوية وقادتني الى الفوز. قمت بالهجوم وخلقت فارقاً عن المتسابقين الاخرين. رياضة الدراجات هي شغفي وما حققت اليوم هو أهم شيء في مسيرتي".

وكان بوليت حل ثانياً في سباق باريس روبي الفرنسي عام 2019، وأحرز احدى مراحل طواف ألمانيا عام 2018.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثانية عشرة:

1 الالماني نيلز بوليت 3,22,12 ساعات

2 الاسباني ايمانول ارفيتي بفارق 31 ثانية

3 الاسترالي هاري سويني بفارق 31 ث.

4 السويسري ستيفان كونغ بفارق 1,58 دقيقة

5 السلوفيني لوكا ميزيتش بفارق 2,06 د.

ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1 السلوفيني تاداي بوغاتشار 47:22.43 ساعة

2 الكولومبي ريغوبرتو أوران بفارق 5,18 د

3 الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 5,32 د

4 الإكوادوري ريشارد كاراباس بفارق 5,33 د