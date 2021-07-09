شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ بعد الفوز على المقاولون: بطولة الدوري تأتى فى لحظة والأهم ألا تستسلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق أغلق صفحة مباراة المقاولون العرب، بعد الفوز بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس بمنافسات الدوري العام، للتركيز على اللقاء القادم أمام المقاصة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "لعبنا على الثلاث نقاط والمقاولون كان يلعب على نقطة أو ثلاثة وبطولة الدوري تأتي في لحظة، الأهم ألا تستسلم، لدينا تحديات كبيرة، نلعب على الدوري ونهائي أفريقيا في وقت واحد ووارد أن تتعرض لأي ظروف، وأغلقنا صفحة مباراة المقاولون للتركيز على لقاء المقاصة بعد 48 ساعة، لا نركز الآن على من سنلاعبه ولكن على الثلاث نقاط، كل شىء سينسى إلا بطل الدوري".

وواصل: "نسافر إلى نهائي أفريقيا وعارفين احنا رايحين ليه، وصلنا لآخر خطوة ولكن هدفنا ما زال لم يتحقق ولدينا خطوة قبل النهائي وهي مباراة مصر المقاصة".

من جانبه قال سامي قمصان مدرب الأهلي: "أرضية ملعب بتروسبورت أصغر وعدم رشها بالمياه ساعد لاعبي المقاولون على التكتل، ولكننا غيرنا طريقة اللعب أكثر من مرة وسجلنا هدفين، لدينا 13 محطة متبقية، والمباراة المقبلة أمام المقاصة مهمة لأنها قبل لقاء كايزر تشيفز ونتمنى أن تعطينا دفعة معنوية جيدة قبل نهائي أفريقيا".

وحقق النادى الأهلى فوزا صعبا على نادى المقاولون العرب بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.