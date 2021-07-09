شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة بعد الفوز على المقاولون: الأهلي قد الرهان ومحمد شريف مستقبل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على المقاولون العرب، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس ضمن منافسات الدوري العام، وانتهى بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

وكتب قفشة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "الحمد لله على الفوز، توقيت مهم للغاية ووقت صعب إن شاء الله الأهلي دايما قد الرهان، محمد شريف لاعب رائع ومستقبل هجوم مصر بإذن الله يكون هداف الدوري وهداف مصر ورهان كبير عليه وعلى مهاجمين الفريق، نعدي بيهم إن شاء الله التحدي الكبير.. مبروك".



قفشة

ونجح فريق الأهلي في تحطيم "جدار" المقاولون العرب بالفوز عليه بثنائية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء، الخميس، باستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي صلاح محسن ومحمد شريف، ونجح الاهلي في "تفتيت وتحطيم" جدار المقاولون العرب الذي تماسك ما يقرب من 78 دقيقة قبل أن ينهار أمام الهجوم الأحمر المتواصل .

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة جمعهم من 22 مباراة ،فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 29 نقطة ويبقي في المركز الرابع عشر.

جاء تشكيل الاهلى للمباراة كالتالى:محمد الشناوي وعلي معلول وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي : حسن شاهين وأمير عابد - فاروقا كابوري - محمد سمير - حسن الشامي ومحمد رزق - أحمد الشيمي - عبد الله ياسين - محمد مجلي ولويس إدواردو و محمد حمدي زكي.