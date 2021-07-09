شكرا لقرائتكم خبر عن "البديل" صلاح محسن يضم المقاولون العرب لقائمة ضحاياه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل صلاح محسن نجم الأهلى تألقه فى مباريات الفريق عندما يحل بديلا، ليؤكد أحقيته فى الحصول على فرصة كبيرة للإعلان عن نفسه وأحقيته فى حجز مكان بالتشكيل الأساسى للمارد الأحمر.

وأصبح صلاح محسن البديل الذهبى لبيتسو موسيمانى من دكة الأهلى على مستوى الجناح الأيمن والأيسر، وهو ما أثبته بعدما سجل أربعة أهداف مؤثرة للغاية فى رحلة المارد الأحمر.

وضم صلاح محسن نادى المقاولون لقائمة ضحاياه عندما يحل بديلا في مباريات الأهلى الأخيرة، بعدما سجل هدف الأهلى الأول في الدقيقة 76 بعد نزوله كبديل.

ونستعرض أهداف صلاح محسن المهمة فى مباريات الأهلى عندما يحل بديلا فى التقرير التالى..

ففى مباراة الزمالك بالجولة 21 بالدورى الممتاز، سجل صلاح محسن هدف الأهلى الوحيد فى الدقيقة 73 فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى، بعد مشاركته بديلا.

كما شارك صلاح محسن كبديل أيضاً أمام ماميلودى صن داونز فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أبطال أفريقيا، لينجح المهاجم البديل فى استغلال هفوة للحارس دينيس أونيانجو ويسجل الهدف الثانى لصالح أصحاب الأرض فى الدقيقة 89 من زمن المباراة، ما مهد لعبور الفريق إلى نصف النهائى فيما بعد.

واصل البديل الذهبى صلاح محسن هوايته بالتسجيل، عندما قتل أحلام نهضة بركان فى العودة للمباراة، ليسجل الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 82، ويمنح الأهلى كأس السوبر الأفريقى فى المباراة التى أقيمت بقطر.