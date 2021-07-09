شكرا لقرائتكم خبر عن بعد البطولة العربية.. هل يتم تأجيل نهائى الأهلى وكايزر تشيفز بالمغرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسود حالة من الترقب داخل اتحاد الكرة المصرى، بعد قرار الاتحاد العربى لكرة القدم بتأجيل البطولة العربية للناشئين التى كان مقررا إقامتها فى المغرب فى الفترة من 29 يوليو الجارى حتى 14 أغسطس المقبل.

ويترقب اتحاد الكرة موقف المغرب من استضافة المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا بين النادى الأهلى وكايزرتشيفز المقرر لها يوم 17 يوليو الجارى، خاصة أن تأجيل البطولة العربية بالمغرب جاء بسبب الإجراءات الاحترازية فى المغرب للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتى هذا فى الوقت الذى يرغب فيه الكاف فى حضور الجماهير فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وهو ما ترفضه المغرب بشدة وهو ما يجعل أنباء تتردد حول إمكانية تأجيل اللقاء أو نقل النهائى من المغرب وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.

وقرر الاتحاد العربي لكرة القدم تأجيل إقامة النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في المملكة المغربية خلال الفترة من 29 يوليو الحالي حتى 14 أغسطس المقبل بمشاركة 16 منتخباً.

ويأتي ذلك إثر توصيات وزارة الصحة بالمملكة المغربية الخاصة بالإجراءات الاحترازية الصحية والمبنية على اجتماعات اللجان المختصة، تفادياً لأي مخاطر جراء وباء (19-COVID) ومتغيراته الحالية التي يواجهها العالم، وذلك حرصاً من الاتحاد العربي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على سلامة الجميع.

وأسفرت قرعة البطولة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولي

المغرب

فلسطين

السعودية

الكويت

------

المجموعة الثانية

الجزائر

الإمارات

ليبيا

جيبوتي

--------

المجموعة الثالثة

تونس

العراق

موريتانيا

اليمن

--------

المجموعة الرابعة

مصر

البحرين

الصومال

لبنان