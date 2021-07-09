شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف صحة تدخل الـ"VAR" فى هدف الأهلي ضد المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي محمود البنا لم يجد صعوبة في إدارة لقاء الأهلي والمقاولون الذي أقيم مساء الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة الـ26 لبطولة الدوري المصري، وانتهى بفوز الأحمر بهدفين دون رد.

وأضاف عقل أن الدولي محمود البنا ظهر هادئا وتمتع بلياقة بدنية جيدة وبذل جهداً كبيراً للتواجد لمتابعة الهجمات المرتدة السريعة من خلال زاوية رؤية مناسبة ساعدته كثيرا في تقدير المخالفات الفنية في اللقاء الذي خلا من البطاقات نظرا لطاعة والتزام اللاعبين والأجهزة الفنية خلال فعاليات المواجهة.

وتابع عقل أن الحكم كان موجودا في الميعاد وتدخل بالصافرة، وأعلن عن 32 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب وكان هناك قناعة من اللاعبين والأجهزة بقرارات البنا مما سهّل مهمته في السيطرة على اللقاء، كما أن كابينة الـVAR" كانت على موعد في الظهور في الدقيقة في الدقيقة 77 للتأكيد أن كرة صلاح محسن لاعب الأهلي قد عبرت خط مرمى ذئاب الجبل بأكمله طبقا للقانون، وهنا لا بد أن نؤكد أنه ليس هناك فى البروتوكول ما ينص على استدعاء الحكم إلى الشاشة المراجعة المكانية لتحديد المكان، وهذا قام حكم الـVAR" بتطبيقه من خلال التواصل مع البنا عبر "الكومينكيشن سيستم"، ليؤكد أن الكرة هدف صحيح بعدما عبرت بأكملها خط المرمى طبقا للقانون، خاصة أنه ليس لدينا تقنية خط المرمى، ولذلك لوضوح الصورة بشكل جيد عند الـ"VAR" فتدخل طبقا للبروتوكول.. لكن يؤخذ على المساعد الثاني تمركزه الخاطئ، حيث لم يتواجد في المكان المناسب في أهم اختبار له في اللقاء، ولذلك لم يتدخل رغم أن هذه اللعبة ليس بها بروتوكول الانتظارللنهاية أى ينتظر المساعد ثم يشير لكن تؤخذ علية، خاصه أنها اللعبة الأهم في فعاليات اللقاء.

وأشار عقل إلى أن المساعدين أشارا إلى 3 حالات تسلل خلال اللقاء وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة وتعاونوا مع الحكم في المخالفات القريبة منهما طبقا للقانون على الرغم من المساعد الثاني غاب عن المشهد في هدف الأهلي الأول كما بذل الحكم الرابع جهد للسيطرة على المنطقة الفنية وأدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.