شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح: النحاس اختار الدفاع.. وتغيير موسيمانى الأول قاد الأهلي للفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلى السابق، أن عماد النحاس مدرب المقاولون العرب اختار اللعب بطريقة دفاعية بحتة للحصول على نقطة التعادل، في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وقال وليد صلاح الدين في الاستوديو التحليلى لقناة "أون تايم سبورت": "عماد النحاس اختار استراتيجية ولعب بها وترك الاستحواذ للنادى الأهلى وقام بتجدريب لاعبيه على هذه الطريقة وهو كان ناجح حتى الدقيقة 76، ولكن الناس هتطلع تهاجم النحاس على طريقته بعد الخسارة ولو كان خرج بنقطة كانت هتقول اختار الطريقة الصح وفاز بالنقطة".

وأضاف أمير الموهوبين: "محمد مجدى أفشة استطاع تسريع الرتم حتى سجل الهدف، وبعد الهدف غير الرتم خالص وبدأ يحتفظ بالكرة وسهل المباراة على الأهلى وحرم المقاولون من مهاجمة الأهلى في الدقائق الأخيرة".

وأوضح وليد صلاح: "موسيمانى عمل تغييرة كانت لها مفعول السحر بنزول والتر بواليا وإخراج ياسر إبراهيم ليمنح اللاعبين الإحساس أننا سنهاجم بكل الخطوط، وحمدى فتحى هو اللى نجح الطريقة بأنه بيلعب مدافع لما المقاولون يكون معاه الكرة ويتحرك لوسط الملعب في حالة امتلاك الأهلى الكرة ويضغط على المقاولون".

وحقق النادى الأهلى فوزا صعبا على نادى المقاولون العرب بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل صلاح محسن الهدف الأول للنادى في الدقيقة 76، والذى أقره تقنية الفار بعد مرور الكرة من خط المرمى، وأضاف محمد شريف الهدف الثانى للأهلى في الدقيقة 92 من عمر المباراة، ليحسم الثلاث نقاط للأهلى.

بهذه النتيجة رفع النادى الأهلى رصيده إلى 48 نقطة من 22 مباراة ليقلص الفارق مع الزمالك لـ13 نقطة ومازال لديه 5 مباريات أقل، فيما ظل المقاولون العرب عند النقطة 29 في المركز الرابع عشر.