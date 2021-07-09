شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق نسر مباراة الأهلي والمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع فيس بوك، عن نسر مباراة الأهلي والمقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس، وانتهى بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

واختارت جماهير النادي الأهلي أكرم توفيق نسراً لمباراة الأهلي والمقاولون بعد المجهود الكبير الذي بذله في الجبهة اليمنى خلال اللقاء.



اكرم توفيق

ونجح فريق الأهلي في تحطيم "جدار" المقاولون العرب بالفوز عليه بثنائية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي صلاح محسن ومحمد شريف، ونجح الاهلي في "تفتيت وتحطيم" جدار المقاولون العرب الذي تماسك ما يقرب من 78 دقيقة قبل أن ينهار أمام الهجوم الأحمر المتواصل .

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة جمعهم من 22 مباراة ،فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 29 نقطة ويبقي في المركز الرابع عشر.

جاء تشكيل الاهلى للمباراة كالتالى:محمد الشناوي وعلي معلول وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي : حسن شاهين وأمير عابد - فاروقا كابوري - محمد سمير - حسن الشامي ومحمد رزق - أحمد الشيمي - عبد الله ياسين - محمد مجلي ولويس إدواردو و محمد حمدي زكي.