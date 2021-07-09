شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس عن شائعات تفويت مباراة الأهلي : بنكدب الكدبة ونصدقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، على الشائعات التى ترددت طوال الساعات الماضية بأنه قام بتفويت المباراة للأهلى خلال اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس، في بطولة الدوري وانتهى بفوز الأحمر بثنائية نظيفة: "خرافات وبنكدب الكدبة ونصدقها".

وأوضح عماد النحاس خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أنه يعرف جيدا قيمة الأهلى وقدرات لاعبى الفريق الأحمر والعمل على وقف خطورة الفريق من خلال الخطة الدفاعية، واللعب على الهجمة المرتدة طوال أحداث اللقاء، لكن الأهلي استغل أخطاء المقاولون وسجل ثنائية عن طريق صلاح محسن ومحمد شريف.

وحقق فريق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2/0، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ22 لبطولة الدورى المصرى الممتاز، والتى أقيمت على استاد بتروسبورت.

ورفع رصيد فريق الأهلي إلى النقطة 48 نقطة فى المركز الثانى، ويضيق الخناق على غريمه التقليدي نادي الزمالك، الذي يتصدر برصيد 61 نقطة.