النحاس: أرفض اتهام مدرب زملكاوي أو أهلاوي بالتفويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

انتقد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب من يتهم أي مدرب بالتساهل أمام ناديه السابق قائلًا أنها كذبة رددها البعض حتى صدقوها، قائلًا أنه يشعر بالرضا عن أداء الفريق حتى استقبال الهدف الأول أمام الأهلي من خطأ دفاعي.

وقال النحاس في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب الخسارة من الأهلي 2-0: "قدمنا مباراة جيدة من الناحية الدفاعية وكنا جيدين خلال 77 دقيقة، لكن في النهاية وأنت تواجه الأهلي لا يجب ان ترتكب أخطأ وعندما ارتكبنا الخطأ استقبلنا الهدف، وبعد ذلك حاولنا العودة للمباراة لكن لم نتمكن من تقديم شيء".

وتابع: "بالمقارنة بين أداء الفريق اليوم وفي مباريات سابقة أعتقد أننا قدمنا أداء أفضل".

وواصل: "في الدور الأول تمكنا من صناعة هجمات مرتدة أكثر وسجلنا هدفين لكن الظروف جعلتنا في مباراة اليوم نكون (تحت الكرة) طوال الوقت".

وردًا على سؤال حول ما يثار بشأن التساهل في المباريات: "لا تعليق، أعتقد أن التدريب مهنة لها شرفها ويجب على كل مدرب أن يحافظ على شرف مهنته، أنا مدرب أهلاوي وفي كل مباراة ألعب من أجل مهنتي وعملي، واعتقد أن فكرة التفويت من زملكاوي أو أهلاوي مجرد كذبة كذبها شخص وأحبها ورددها".