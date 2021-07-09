المقاولون: لو فُتحت الخطوط أمام الأهلي لهُزمنا بنتيجة أكبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

توجه المشرف العام علي الكرة بنادي المقاولون، محمد عادل، بالشكر للاعبي فريقه على الأداء الجيد أمام الأهلي.

وُهزم المقاولون بهدفين نظيفين أمام الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري.

وأضاف عادل، خلال مداخلة بفضائية أون تايم سبوت:"أعتقد لو فُتحت خطوط المقاولون لخسرنا بنتيجة أكبر.. سموحة هُزم في المباراة الماضية برباعية".

وأتم المشرف العام علي الكرة بنادي المقاولون، تصريحاته قائلاً:"نحن في موقف صعب وقلقون ولكننا نثق في اللاعبين والجهاز الفني في عبور هذه الفترة وكل المباريات صعبة".