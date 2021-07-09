موسيماني: الشناوي غير جاهز.. ولو عرفت سيناريو المباراة لأشركت شوبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق ليس جاهزًا بنسبة 100%، قائلًا إن ما فعله المقاولون العرب خلال مباراة الفريقين مختلف تمامًا عن الشكل الذي درسه أمام الزمالك.

وقال موسيماني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هم لعبوا بطريقة لا يرغبون من خلالها في منحنا فرصة تسجيل الأهداف، لكن لو لعبوا من أجل تسجيل الأهداف لسجلوا من خلال الهجمات المرتدة، لكن هذا لم يكن هدفهم".

وتابع: "لقد شاهدت مباراتي الفريق أمام الزمالك لكنني أظن أنني قرأت الكتاب الخاطئ؛ لأنهم لعبوا بشكل مختلف، لم يلعبوا بنفس الطريقة التي لعبوا بها أمام الزمالك".

وأضاف: "أعتقد أننا حققنا الهدف بعدم استقبال أهداف كما أننا سجلنا في النهاية الأهداف في مرمى المنافس، ويجب أن نتحلى بالصبر وكل ما توقيت الهدف يتأخر نتعرض لضغوط أكبر؛ لأننا يجب أن نغير التكتيك؛ لأننا لو استمررنا في نفس الطريقة لما سجلنا أهدافًا، لذلك قللنا عدد المدافعين، وأضفنا مهاجمين".

واستطرد: "حتى بعد التبديلات كان الأمر صعبًا أيضًا، لكننا في النهاية سجلنا الهدفين، وهذا ما كنا نحتاج إليه، ويبدو أن أهدافنا هذا الموسم دائمًا بحاجة إلى الـVAR؛ لأنني كنت أرى أن الكرة لا تحتاج أن ننتظر لمراجعة".

وردًا على سؤال عما إذا كان المقاولون حاول استغلال ضيق الملعب لصالحه: "من الممكن أن يكون ضيق الملعب دفع المقاولون للعب بأسلوبه الدفاعي، لكنني لا أستطيع أن أقول إن الملعب صغير أو كبير، لكن المقاولون كان يلعب بطريقة 7-3-0".

ورفض التفكير في نهائي دوري الأبطال، قائلًا: "المباراة المقبلة لها أهمية في كل الأحوال، نحن لا نضمن إراحة اللاعبين والفوز بعد ذلك بنهائي دوري ابطال أفريقيا، لو كنا نرغب في الفوز بالدوري يجب أن نفوز بكل مباراة، وفي كل الأحوال لدينا 5 أيام ونصف اليوم من أجل الاستعداد لكايزر تشيفز بعد المباراة المقبلة".

وتحدث عن حارس مرمى الفريق: "الشناوي ليس جاهزًا بنسبة 100%، لكن بعد الحديث مع الجهاز الطبي علمت أن المشاركة لن تؤدي لتفاقم الإصابة؛ لأنني أستمع جيدًا للجهاز الطبي واللاعبين، ولو كنت أعلم أن المباراة ستكون بهذا الشكل؛ لاخترت مشاركة شوبير، لكنني أعتقد أنني درست المباراة بشكل خاطئ".

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت مساء الخميس ضمن مؤجلات دوري we المصري.