مدرب الأهلي يُعدد صعوبات مواجهة المقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالنادي الأهلي، أنه توقع صعوبة مواجهة المقاولون العرب قبل بدايتها.

وأشار قمصان في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي عقب المباراة، أن 3 أمور زادت من صعوبة مواجهة المقاولون، وهي موقف المقاولون الصعب في جدول الدوري، وبالتالي تحقيق نتيجة إيجابية شيء ضروري للفريق.

وحقق الأهلي الفوز أمام المقاولون بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن، ومحمد شريف.

وأكمل قمصان: "مساحة ملعب بتروسبورت ساعدت فريق المقاولون في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني التغييرات ساعدت في إعطائنا الأفضلية".

وأضاف: "المقاولون رفض رش الملعب بالمياه قبل المباراة، رش الملعب يساعدنا أمام التكتلات الدفاعية، لكننا مضطرون للعب في كل الظروف".

واختتم: "الخطوة القادمة مهمة، وهي مواجهة المقاصة قبل نهائي الأبطال أمام كايزر تشيفز بنهائي الأبطال".

ورفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بعدما خاض 22 مباراة؛ ليتخلف عن صدارة الزمالك بفارق 13 نقطة مع خوض الأبيض 5 مباريات أكثر.