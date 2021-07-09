عبدالحفيظ: الدوري يحسم بهذه الطريقة.. ولدينا الأفضلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أشاد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بفريقه بعد التغلب على المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة المؤجلة من الجولة 26 في الدوري الممتاز.

وفي تصريحات لقناة الأهلي قال عبدالحفيظ: "في الدوري سنقابل مباريات مثل مواجهة المقاولون، لكننا نلعب حتى اللحظة الأخيرة، وبطولة الدوري من الممكن أن تحسم في النهاية".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي: "لا يهم الشعور بالإرهاق أو الظروف المحيطة، المهم أن تفوز، وبطولة الدوري تحسم بهذه الطريقة، لا يهمنا من سنواجه أو أين، الأهم دائمًا هو حصد النقاط الثلاث".

ورفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة من 22 مباراة في الدوري في المركز الثاني، مُقابل 61 نقطة للزمالك من 27 مباراة؛ لتظل أفضلية التقدم مع الأهلي، حيث يمكنه الانفراد بالصدارة بفارق نقطتين لو فاز بالمؤجلات.

وأنهى عبدالحفيظ: "لدينا الأفضلية في الدوري ونأمل في الحفاظ عليها حتى النهاية، يوم السبت سنسافر إلى السويس لمواجهة المقاصة، وبعد ذلك نبدأ الاستعداد للنهائي الأفريقي، من أجل العودة باللقب العاشر من المغرب".