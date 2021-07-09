سباق هدافي الدوري.. شريف يقاسم بن شرقي الوصافة بعد هدفه في المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365:

رفع لاعب الأهلي، محمد شريف، رصيده التهديفي بالنسخة الجارية من بطولة الدوري إلى 12 هدفًا بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه خلال مباراته أمام الأهلي.

محمد شريف، سجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 90+4، بعدما افتتح صلاح محسن التسجيل لفريقه في الدقيقة 77.

وتساوي محمد شريف بهدفه في مرمى المقاولون مع المحترف المغربي في صفوف الزمالك، أشرف بنشرقي في عدد الأهداف؛ ليتقاسما وصافة ترتيب الهدافين.

ويتصدر لاعب الأهلي المُعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، أحمد ياسر ريان جدول هدافي الدوري برصيد 15 هدفًا.