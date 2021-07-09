الامارات | تسديدات.. محمد عثمان يعشق قراءة كتب الصحة النفسية

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. محمد عثمان يعشق قراءة كتب الصحة النفسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحرص حارس مرمى اتحاد كلباء السابق، ومصفوت حالياً، محمد عثمان، على قراءة الكتب التي تُعنى كثيراً بالصحة النفسية، لأهميتها المجتمعية عموماً، والرياضية خصوصاً، إضافة إلى الاستمتاع بالمعالم السياحية في الشارقة ودبي. وقال محمد عثمان لـ«الإمارات اليوم» إنه يفضّل القراءة أينما وجد الهدوء المطلوب.

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