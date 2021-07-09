الامارات | ألعاب طوكيو خلف أبواب مؤصدة.. وإعلان الطوارئ الصحية

شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب طوكيو خلف أبواب مؤصدة.. وإعلان الطوارئ الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستُمنع الجماهير من الوجود في أماكن المنافسات الأولمبية التي ستُجرى في العاصمة طوكيو خلال الألعاب الأولمبية المرتقبة بين 23 يوليو والثامن من أغسطس، جراء جائحة «كوفيد-19، بحسب ما أعلنت وزير الألعاب الأولمبية تامايو ماروكاوا، أمس. وقالت ماروكاوا، بعد محادثات شارك فيها مسؤولون حكوميون ومنظمون ورؤساء أولمبيون وبارالمبيون «توصلنا إلى اتفاق بشأن عدم وجود متفرجين في أماكن المنافسات في طوكيو»، ما يعني أن معظم الألعاب سيُجرى خلف أبواب مغلقة، إذ إن منافسات قليلة ستقام خارج العاصمة. وأعلنت الحكومة اليابانية، أمس، أيضاً بشكل رسمي الطوارئ الصحية التي تستمر حتى أغسطس المقبل، ما يعني أن الألعاب ستقام في ظل حالة الطوارئ.

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