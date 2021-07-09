الامارات | أتلتيكو مدريد يفتح الباب أمام انتقال مونيز إلى النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يفتح الباب أمام انتقال مونيز إلى النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن نادي أتلتيكو مدريد، انسحب من المفاوضات لضم اللاعب البرازيلي رودريغو مونيز، ليفتح الباب أمام انتقال لاعب فلامينغو البرازيلي إلى النصر، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «إن إدارة نادي أتلتيكو مدريد، رفضت الدخول في مزاد على شراء مونيز»، مشيرة إلى أنها «أبدت استياءها، بسبب قيام إدارة نادي فلامينغو برفع سعر اللاعب».

وأضافت: «أتلتيكو مدريد تقدم بعرض تبلغ قيمته خمسة ملايين يورو، ولكن فلامينغو رفع المقابل المادي إلى ثمانية ملايين يورو».

وتابعت: «النصر تقدم بعرض تبلغ قيمته أقل من خمسة ملايين يورو، ولكن سيحصل مونيز على راتب كبير، بينما أبدى نادي جينك البلجيكي رغبته أيضاً في ضم اللاعب، مقابل خمسة ملايين يورو».

وأشارت إلى أن أتلتيكو مدريد أرسل خطاباً رسمياً إلى فلامينغو يبلغ النادي انسحابه رسمياً من المفاوضات حول ضم مونيز، موضحاً في الخطاب أنه لن يدخل في مزاد لضم اللاعب، إلى جانب أن النادي البرازيلي قام بتغيير شروطه أثناء المفاوضات. وختمت: «فلامينغو استقر على بيع مونيز إلى النصر، خصوصاً أنه العرض الوحيد الذي سيحصل من خلاله اللاعب على راتب كبير، رغم أن رغبة مونيز كانت اللعب في أوروبا، والانضمام إلى أتلتيكو مدريد».

يذكر أن مونيز (20 عاماً) نشأ في صفوف فلامينغو، ولعب الموسم الماضي مع فريق كورتيبا على سبيل الإعارة لموسم واحد، بينما عاد في مارس الماضي إلى فلامينغو، وتم تصعيده إلى الفريق الأول، إذ شارك في 23 مباراة، وأحرز خمسة أهداف، وصنع هدفاً واحداً.

20 عاماً عمر لاعب فلامينغو البرازيلي رودريغو مونيز.

• شارك مع الفريق الأول لفلامينغو في 23 مباراة.. أحرز خمسة أهداف، وصنع هدفاً واحداً.

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