الامارات | الإمارات عضو مؤسّس في الاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات عضو مؤسّس في الاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت الإمارات في الاجتماع التأسيسي الأول للاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة، الذي عقد في المنامة، وذلك بمناسبة تأسيس الاتحاد، وجرى خلال الاجتماع الإعلان عن فوز الإمارات، والمملكة العربية السعودية بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

ورفع عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، محمد بن دلموج الظاهري، أسمى آيات التهاني إلى قيادة الدولة الرشيدة بمناسبة تأسيس الاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة.

وقال في تصريح صحافي: «قيادتنا تسعى دائماً إلى تعزيز العمل العربي المشترك، مثل تأسيس الاتحاد الذي يسهم في تطور الفنون القتالية المختلطة في الدول العربية»، وأكد أن وجود الإمارات عضواً مؤسّساً في الاتحاد العربي يعكس المكانة الريادية المرموقة، والثقة التي تحظى بها الدولة عربياً ودولياً في القطاع الرياضي بشكل عام، والرياضات القتالية بشكل خاص، ما أثبت رغم التحديات التي فرضتها الجائحة ديناميكيته ومرونته، والتي مكنته من مباشرة التعافي السريع وتجاوز آثار هذه الأزمة. وتم خلال الاجتماع اعتماد النظام الأساسي والشعار الرسمي للاتحاد العربي.

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