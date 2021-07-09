الامارات | تسديد ات.. جمال إسماعيل يستمتع بجولة في سماء دبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن تسديد ات.. جمال إسماعيل يستمتع بجولة في سماء دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب فريق شباب الأهلي، جمال إسماعيل، أمس، مقاطع فيديو عبر خاصية التحديثات في حسابه على موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، يظهر فيه وهو يستمتع بجولة بالهليكوبتر فوق سماء مدينة دبي، مبدياً سعادته بالمنظر المميز.
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