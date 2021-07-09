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الامارات | تسديد ات.. جمال إسماعيل يستمتع بجولة في سماء دبي

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب فريق شباب الأهلي، جمال إسماعيل، أمس، مقاطع فيديو عبر خاصية التحديثات في حسابه على موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، يظهر فيه وهو يستمتع بجولة بالهليكوبتر فوق سماء مدينة دبي، مبدياً سعادته بالمنظر المميز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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