الامارات | تسديد ات.. جمال إسماعيل يستمتع بجولة في سماء دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب فريق شباب الأهلي، جمال إسماعيل، أمس، مقاطع فيديو عبر خاصية التحديثات في حسابه على موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، يظهر فيه وهو يستمتع بجولة بالهليكوبتر فوق سماء مدينة دبي، مبدياً سعادته بالمنظر المميز.

محمد يوسف

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