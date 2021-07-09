الامارات | رئيس الاتحاد الفرنسي يؤكد بقاء ديشان في منصبه

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الفرنسي يؤكد بقاء ديشان في منصبه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، أن مدرب المنتخب الوطني، ديدييه ديشان، سيستمر في منصبه، على الرغم من خروج المنتخب من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا لكرة القدم، وأن المسألة حسمت من دون أي نقاش. وقال لوغريت لصحيفة «لوفيغارو»، غداة الاجتماع الذي عقد بينه وبين المدرب أول من أمس: «حسمت الإجابة عن السؤال في مدى ثلاث دقائق. رغبته في البقاء قوية تماماً مثل رغبتي».

وأضاف: «لدي ثقة لا حدود لها بهذا الرجل، فهو يملك عقلية الفوز، ويتمتع بسجل فريد، إنه مدرب وفيٌ للاتحاد، ويحظى بتقدير كبير من لاعبيه». وكان ديشان استلم تدريب المنتخب عام 2012، وقاده إلى ربع نهائي مونديال 2014، ثم نهائي كأس أوروبا 2016، قبل التتويج بمونديال روسيا 2018. في المقابل، كان الخروج أمام سويسرا في ثمن نهائي كأس أوروبا الحالية أول فشل له. ويرتبط ديشان بعقد مع المنتخب حتى نهاية مونديال 2022.

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