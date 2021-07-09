اخبار الرياضه

الامارات | الشريف يوقّع كتابه الجديد في حفل استضافه الأهلي المصري

0 نشر
دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الشريف يوقّع كتابه الجديد في حفل استضافه الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع الدكتور أحمد الشريف، الأكاديمي والباحث ورئيس جمعية الرياضيين الإماراتية، كتابه الجديد «الآفاق المستقبلية للثقافة »، في حفل أقامه النادي الأهلي المصري، أمس، بحضور رئيس النادي محمود الخطيب، وعدد من الشخصيات القيادية الرياضية والأكاديمية في مصر والإمارات والعالم العربي.

ويتضمن الكتاب سبعة فصول، تتحدث عن الثقافة الرياضية في التراث الرياضي الإنساني، ويلقي الضوء على إسهامات الحضارات الفرعونية والإغريقية والرومانية في نشر الثقافة الرياضية، وكذلك دور الثقافة الرياضية في المشهد الثقافي العام من حيث مفهومها وتعريفها ونشأتها. ويتناول الكتاب واقع الثقافة الرياضية العربية، كما يتحدث عن الإعلام الرياضي والرأي العام وعلاقته بالثقافة الرياضية، وعن أمور كثيرة أخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا