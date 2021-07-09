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الامارات | تسديدات.. فابيو ليما يعلّم نجله بينتو أساليب الزراعة

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. فابيو ليما يعلّم نجله بينتو أساليب الزراعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر نجم فريق الوصل، فابيو ليما، مستمتعاً بالإجازة التي يقضيها حالياً في البرازيل، حيث يمتلك مزرعة خاصة به. وقام ليما بنشر صورة لنجله الصغير، بينتو على حسابه في (إنستغرام)، وهو يحاول تعلم قيادة الجرار، وتعلم فنون وأساليب الزراعة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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