اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأردني

السلط - البقعة 19:00

الجليل - الفيصلي 21:30

الدوري العراقي

السماوة - زاخو 18:00

القوة الجوية - الطلبة 18:00

نفط ميسان - الزوراء 20:30

النجف - أمان بغداد 22:30

الدوري البرازيلي

شابيكوينسي - كورينثيانز 04:00

أبطال آسيا

كيتشي - سيرزو أوساكا 14:00

إيفرغراند - بورت أوثيربي 18:00

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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