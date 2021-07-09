الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأردني
السلط - البقعة 19:00
الجليل - الفيصلي 21:30
الدوري العراقي
السماوة - زاخو 18:00
القوة الجوية - الطلبة 18:00
نفط ميسان - الزوراء 20:30
النجف - أمان بغداد 22:30
الدوري البرازيلي
شابيكوينسي - كورينثيانز 04:00
أبطال آسيا
كيتشي - سيرزو أوساكا 14:00
إيفرغراند - بورت أوثيربي 18:00
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