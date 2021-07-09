الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مهند

نشر لاعب فريق العين، مهند العنزي، صورة له وهو يتدرب وحده في أحد الملاعب، في وقت لايزال فيه مصير استمراره مع «الزعيم» غير معلوم.

معسكر

استغرب لاعب في دوري الخليج العربي عدم تلقيه وزملائه أي اتصال من إدارة النادي، حول إخطارهم بموعد التحضيرات للموسم الجديد.

حارس

قال حارس مرمى إنه انتقل للعب في نادٍ آخر، من أجل منح الفرصة لزملائه في الفريق، الذين لم يتمكنوا من نيل فرصة اللعب أساسيين، في ظل وجوده.

فرصة

قال لاعب موهوب، سبق له اللعب في دوري الدرجة الأولى، إنه فقد فرصة العودة إلى ناديه السابق، بعد تجربة خاضها في صفوف دوري الهواة.

مقيم

اقترب أحد أندية دبي من التعاقد مع لاعب مقيم من فريق منافس، بعدما تقدم النادي بعرض رسمي إلى اللاعب وناديه، لكن فريقه الحالي يترقب حسم صفقة لاعب مقيم من خارج الدولة قبل الموافقة على رحيله.

حوافز

كشف مصدر مقرب من أحد أندية دوري الخليج العربي عن عدم تلقي لاعبي الفريق حوافزهم المالية، التي وعدهم بها مجلس إدارة شركة كرة القدم، رغم مرور نحو شهرين على انتهاء الموسم السابق.

إحباط

بدا إداري بارز في لجنة مهمة، تتبع اتحاد لعبة جماعية، محبطاً ومستاءً من التغييرات الأخيرة التي شهدها الاتحاد، بعدما تمت إقالته من منصبه الذي ظل يشغله فترة طويلة.

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