بعد الفوز المهم للأهلي ضد المقاولون «العنيد».. جدول ترتيب الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر - نجح فريق الأهلي في الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدوري المصري.

سجل ثنائية الأهلي ، صلاح محسن ومحمد شريف، ونجح الاهلي في "تفتيت وتحطيم" جدار المقاولون العرب الذي تماسك ما يقرب من 78 دقيقة قبل أن ينهار أمام الهجوم الأحمر المتواصل . حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة جمعهم من 22 مباراة ،فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 29 نقطة ويبقي في المركز الرابع عشر.

نجح الأهلي في اقتناص ثلاث نقاط غالية من ذئاب الجبل، فيما فشل نادي بيراميدز في الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري المصري، بعد التعادل مع الأهلي وإنبي والإنتاج الحربي على التوالي بنتائج 2-2 و1-1 و22- على الترتيب. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب على النحو:

ورفع الأهلي بفوزه على المقاولون العرب رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة، بينما المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 43 نقطة، ثم الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بينما الإنتاج الذي بحث الفوز على بيراميدز من أجل محاولة الهروب من منطقة الخطر، توقف عند المركز الأخير برصيد 19 نقطة، مقابل 37 نقطة لبيراميدز صاحب المركز الثامن حتى الآن.

واشتعل جدول ترتيب الدوري سواء بمنافسة الأهلي والزمالك على صدارة جدول ترتيب الدوري خاصة أن الأهلي يتبقى له عدة مباريات مؤجلة أو في القاع بين الأندية التي تصارع على الهروب من منطقة الهبوط.



وجاء تشكيل الاهلى للمباراة كالتالى:محمد الشناوي وعلي معلول وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي : حسن شاهين وأمير عابد - فاروقا كابوري - محمد سمير - حسن الشامي ومحمد رزق - أحمد الشيمي - عبد الله ياسين - محمد مجلي ولويس إدواردو و محمد حمدي زكي

جاءت بداية الشوط الأول حماسية من جانب الفريقين خاصة المقاولون العرب الذي ظهر مُتماسكاً في أول عشرة دقائق ولم يخشى ذئاب الجبل أسم الأهلي وقدوا أداء مُتميّز في أول 10 دقائق.

وسدد أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب كرة قوية في الدقيقة 12 تصدى لها محمد الشناوي بشكل جيد

في المقابل ظهر الأهلي مُرتبكاً في البداية ، وسمح لكتيبة عماد النحاس المدير الفني للمقاولون أن تفرض نفوذها على المباراة بعدها يتماسك الأهلي وينجح في إحكام السيطرة على زمام الأمور تدريجياً.

نجح الأهلي في العودة للمباراة بفضل سرعات طاهر محمد طاهر والشحات وأفشة ومحمد شريف رغم السيطرة الأهلاوية طوال الـ35 دقيقة إلا أن الأحمر فشل في زيارة شباك المقاولون العرب لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي خاصة في ظل نجاح المقاولون العرب في فرض الرقابة الجيدة على مفاتيح لعب الأهلي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني هجومية من جانب الأهلي كما كانت معظم أحداث الشوط الأول ، وضغط الأحمر بجميع أوراقه غير أن عدم الدقة واللمسة الأخيرة حالت دون ترجمة الاستحواذ إلى أهداف حمراء وشارك بواليا بدلاً من ياسر أبراهيم في الدقيقة 57.

في المقابل ، اعتمد المقاولون على الهجمة المرتدة بجانب الطريقة الدفاعية المُحكمة التي فرضت رقابة صارمة على مفاتيح لعب الأهلي.

ودفع موسيماني بصلاح محسن بدلاً من حسين الشحات في الدقيقة 69 ،وأهدر حمدي فتحي فرصة تسجيل هدف أول للأهلي في الدقيقة 72 بعدما تلقى تمريرة جيدة من أفشة لكنه سددها بجوار القائم.

واصل الأهلي الضغط على المقاولون وأسفرت السيطرة الحمراء عن هدف في الدقيقة 78 عن طريق صلاح محسن الذي أستخلص كرة وسددها سكنت شباك حسن شاهين وأحتسب محمود البنا الكرة هدفاً بعد الرجوع لتقنية الفار.

وشارك بدر بانون بدلاً من طاهر محمد طاهر في الدقيقة 82 ،وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة تبادل الهجمات بعدما تحرر المقاولون العرب من طريقته الدفاعية ومع محاولات المقاولون الهجومية سجل الأهلي هدف ثانً قتل المباراة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عن طريق محمد شريف الذي تلقى تمريرة رائعة من بواليا بعدها انتهى اللقاء بفوز الاهلي بثنائية نظيفة.