الأهلى: هداف فريقنا شريف المخيف يواصل هوايته ويسجل الهدف الـ12

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القاهرة - سامية سيد - احتفل الحساب الرسمي للنادى الأهلى، بهدف محمد شريف مهاجم الفريق في شباك المقاولون في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ونشر حساب النادى الأهلى على موقع "تويتر"، صورا لهدف محمد شريف في المقاولون معلقا عليه: "هداف فريقنا شريف المخيف يواصل هوايته ويسجل في مرمى المقاولون هدفه الـ12".

وحقق النادى الأهلى فوزا صعبا على نادى المقاولون العرب بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل صلاح محسن الهدف الأول للنادى في الدقيقة 76، والذى أقره تقنية الفار بعد مرور الكرة من خط المرمى، وأضاف محمد شريف الهدف الثانى للأهلى في الدقيقة 92 من عمر المباراة، ليحسم الثلاث نقاط للأهلى.

بهذه النتيجة رفع النادى الأهلى رصيده إلى 48 نقطة من 22 مباراة ليقلص الفارق مع الزمالك لـ13 نقطة ومازال لديه 5 مباريات أقل، فيما ظل المقاولون العرب عند النقطة 29 في المركز الرابع عشر.